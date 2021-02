Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - Peloton freut sich bekannt zu geben, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Cevian Technologies getroffen haben. Cevian ist ein cloudbasiertes Softwareunternehmen, das sich auf Echtzeit-Datenerfassung, Visualisierung und Reporting-Tools für die Fertigstellungsindustrie spezialisiert hat. Das Flaggschiffprodukt von Cevian, FracNet, ist eine Echtzeit-Visualisierung von Fracturing-Daten und eine Cloud-Speicherplattform, die alle Daten der Fracturing-Behandlung in einem standardisierten, strukturierten Format während und nach der Arbeit zugänglich macht.Da die Energiebranche die Digitalisierung und die Cloud-Technologie immer stärker vorantreibt, wird die Möglichkeit, die FracNet-Software und -Dienstleistungen von Cevian mit den Plattformlösungen von Peloton, einschließlich des Lebenszyklus von Bohrloch- und Produktionsdaten, abzustimmen, die Fähigkeit der Unternehmen verbessern, Fracturing-Daten zu analysieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Chancen zu optimieren.Glen Gray, CEO von Peloton, sagt: "Wir freuen uns darauf, FracNet weiterzuentwickeln und unsere kombinierte Technologie zu integrieren, um die Produktivität zu steigern und die Kosten für unsere Kunden zu senken."Jocelyn McMinn, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Cevian Technologies, fügt hinzu: "Die Ergänzung der Peloton-Plattform durch FracNet bringt Präzision und Standardisierung der Qualität in Echtzeit in den Bereich der Komplettierung, etwas, das im Bohrsektor schon lange üblich ist." "Peloton ist das ideale Zuhause für Cevian, und gemeinsam werden wir unseren Kunden kuratierte Fertigstellungsdaten zur Verfügung stellen, auf die mit FracNet oder einer beliebigen Visualisierungsplattform einfach zugegriffen werden kann", sagt Kevin Lo, Mitgründer und Managing Partner von Cevian.Informationen zu PelotonDie Peloton-Plattform treibt die digitale Transformation der Öl- und Gasindustrie durch Mobilität, Automatisierung und Datenintegration voran, indem sie vollständig integrierte Lösungen für den Lebenszyklus von Bohrloch- und Produktionsdaten sowie für die Verwaltung von Landdaten bietet. Heute vertrauen mehr als 600 Öl- und Gaskunden weltweit auf die Peloton-Technologie, um ihre Akteure mit den notwendigen Werkzeugen und Informationen auszustatten, die sie für die Verwaltung, Vereinfachung und Optimierung ihrer Abläufe benötigen.Informationen zu CevianCevian Technologies verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Tools zur Echtzeit-Datenerfassung, Visualisierung, Speicherung und Berichterstellung für die Fertigstellungsindustrie. Das Flaggschiffprodukt von Cevian, FracNet, kann Ihre Analysen mit sauberen, standardisierten Frac-Daten während und nach dem Job unterstützen und wurde bisher bei über 10.300 Fertigstellungen für operative Entscheidungen in Echtzeit eingesetzt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163960/Peloton_Logo.jpgPressekontakt:Cara Riccetticara.riccetti@peloton.com oder 713.410.7857Original-Content von: Peloton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134725/4846498