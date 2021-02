CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument VLIQ IE00BYYR0D71 VANG.GBL LIQ.FA.U.ETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2021The instrument VLIQ IE00BYYR0D71 VANG.GBL LIQ.FA.U.ETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 24.02.2021 and ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument VMVL IE00BYYR0C64 VANG.GBL MIN.V.U.ETF DLHA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2021The instrument VMVL IE00BYYR0C64 VANG.GBL MIN.V.U.ETF DLHA ETF is traded cum capital adjustment on 24.02.2021 and ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument VGVL IE00BYYR0B57 VANG.GBL VAL.FA.U.ETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2021The instrument VGVL IE00BYYR0B57 VANG.GBL VAL.FA.U.ETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 24.02.2021 and ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument VMOM IE00BYYR0935 VANG.GBL MOM.FA.U.ETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2021The instrument VMOM IE00BYYR0935 VANG.GBL MOM.FA.U.ETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 24.02.2021 and ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument OAC CA0252881010 AMERIC.CREEK RESOURC.LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2021The instrument OAC CA0252881010 AMERIC.CREEK RESOURC.LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2021 and ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument 59JA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2021The instrument 59JA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2021 and ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.02.2021:Das Instrument KN6 AU000000KGL6 KGL RESOURCES LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021The instrument KN6 AU000000KGL6 KGL RESOURCES LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.02.2021:Das Instrument CH0132594711 LION E-MOBILITY AG SF-,13 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021The instrument CH0132594711 LION E-MOBILITY AG SF-,13 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument O4T1 CA46004W2076 INTL MONTORO RESOURCES EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2021The instrument O4T1 CA46004W2076 INTL MONTORO RESOURCES EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2021 and ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.02.2021:Das Instrument UG8K ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021The instrument UG8K ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.02.2021:Das Instrument B8FE US09075G1058 BIOFRONTERA AG SP.ADR/2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021The instrument B8FE US09075G1058 BIOFRONTERA AG SP.ADR/2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument 48W1 AU0000025231 PENSANA PLC CDIS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2021The instrument 48W1 AU0000025231 PENSANA PLC CDIS EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2021 and ex capital adjustment on 25.02.2021