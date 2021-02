The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2021ISIN NameDE000DK0EVY0 DEKA IHS SERIE 7512DE000DG4T9V7 DZ BANK IS.A728US891906AD10 TOTAL SYSTEM SERV. 2021US88160RAC51 TESLA 2021 CVUS883203BT75 TEXTRON 2021FR0013405339 LVMH 19/21 MTNDE000NLB2ES7 NORDLB IS.S.1336IT0004634132 B.T.P. 10-21US9128286D73 USA 19/21XS1194054166 SVENSK.HDLSB. 15/UND. FLRUS912828B907 US TREASURY 2021US912828P873 US TREASURY 2021US571903AN35 MARR. INTL 15/21 OUS00404AAJ88 ACADIA HEALTHC. 2023US00912XAZ78 AIR LEASE 18/21XS1823624926 KOMMUN.SVER. 18/21 MTNDE000RLP0074 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2011XS1819537132 CPI PROP.GRP 18/UND. FLRDE000A2DAJN2 NIEDERS.SCH.A.17/21 A.870DE000HLB3A27 LB.HESS.THR.CARRARA04F/16CA135087F254 CDA 2021FR0013140035 REP. FSE 16-21 O.A.T.DE000NLB8804 NORDLB 5 PH.BD. 18/17US373334KF74 GEORGIA POWER 16/21DE000HLB3YM4 LB.HESS.THR.CARRARA02O/19DE000HLB3YP7 LB.HESS.THR.CARRARA03A/19XS1371532208 BK OF CHINA HK 16/21 MTNUS958254AA26 WESTERN MID.OPERA. 2021XS1366918305 OVPH UND.USU05375AR81 AVIS B.C.R./ 20/25 REGSUS478160BS27 JOHNSON + JOHNSON 16/21US494550BC95 KINDER M.E.PARTNERS 2021XS1572146162 CCCI 17/21 MTNUS205887AC66 CONAGRA BRANDS 2021DE000DK8AHY0 DEKABANK DGZ IHS.6305XS1571293171 ERICSSON 17/21 MTNUS17275RBD35 CISCO SYSTEMS 16/21DE000HLB4WD5 LB.HESS.THR. IHS 19/29US606822AA24 MITSUB. UFJ FIN.16/21US606822AB07 MITSUB. UFJ FIN.16/21FLRUS438516BA30 HONEYWELL INTL 2021DE000A2YN2S6 OBOTRITIA HO ANL 19/21DE000BLB8WN1 BAY.LDSBK.IS. 20/25IT0005161325 INTESA SAN. 16-21 FLRUSU71000AP54 PENSKE TR./PTL F.C. 15/21US30231GAV41 EXXON MOBIL CORP. 16/21XS1783241950 KRED.F.WIED.18/21 MTN MNUS437076BL56 HOME DEPOT 16/21SE0015346408 ALLIGATOR BIOSC. EM.01/21