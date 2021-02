The following instruments on XETRA do have their first trading 24.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.02.2021Aktien1 FI4000476866 Kreate Group Oyj2 FR0013183589 AURES Technologies S.A.3 CA38150J1066 Goldseek Resources Inc.4 FR0000038242 Lumibird S.A.5 US9034801012 UCB S.A.6 CH0560888270 LION E-Mobility AG7 SE0015658570 Kancera ABAnleihen1 USU05375AT48 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.2 NL00150007B8 De Goudse N.V.3 XS2306986782 EnBW International Finance B.V.4 XS2307768734 General Motors Financial Co. Inc.5 XS2306082293 WPC Eurobond B.V.6 XS2307309893 Landwirtschaftliche Rentenbank7 DE000DD5AVP4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 DE000NLB3R00 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 XS2307573993 Paccar Financial Europe B.V.10 DE000HVB56F5 UniCredit Bank AG11 US91282CBP59 United States of America12 FR00140027U2 BPCE S.A.13 XS2306988564 EnBW International Finance B.V.14 US373334KP56 Georgia Power Co.15 US37940XAE22 Global Payments Inc.16 US45905U5Y68 International Bank for Reconstruction and Development17 IT0005436701 Italien, Republik18 XS2306962841 NBK Tier 1 Ltd.19 XS2304902443 Ozon Holdings PLC20 CH0598928726 Credit Agricole S.A. [London Branch]21 DE000HLB4066 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB2Z60 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB2Z52 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB2Z45 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 US91282CBN02 United States of America26 US91282CBQ33 United States of America