Das Leddar-PixSet ist der branchenweit erste öffentlich zugängliche Datensatz für Forschung und Entwicklung im Bereich ADAS und AD, der Daten einer umfassenden Sensorsuite, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufen 1 bis 5, gibt seinen ersten öffentlich verfügbaren Sensordatensatz für Forschung und Entwicklung im Bereich erweiterte Fahrerassistenz und autonomes Fahren mit dem Namen Leddar PixSet bekannt. Dieser Datensatz ist der branchenweit erste, der Full-Waveform-Daten von LeddarTechs Leddar Pixell enthält, einem 3D-Solid-State-Flash-LiDAR-Sensor. LeddarTech wird diese Datensätze kostenlos für akademische und Forschungszwecke anbieten.



Sensorfusionstechniken werden weithin eingesetzt, um die Leistung und Robustheit von Computer-Vision-Algorithmen zu verbessern. Datensätze wie das Leddar PixSet ermöglichen es akademischen und technischen Forschungsteams, die auf ADAS- und AD-Technologie spezialisiert sind, vorhandene Sensordatensätze zu verwenden, um fortschrittliche Software zu testen und zu entwickeln und um Simulationen auszuführen, ohne dafür neue Sensorsuiten bauen und eigene Datensätze erfassen zu müssen.

Bei der Entwicklung des Datensatzes wurde ein mit Messgeräten ausgestattetes Fahrzeug verwendet. Die verschiedenen Szenen wurden sowohl in dicht besiedelten Städten und Vorstädten als auch auf der Autobahn aufgenommen. Darüber hinaus wurden die Daten durch unterschiedliche Wetterbedingungen (z. B. sonnig, bewölkt, regnerisch) und Lichtverhältnisse (z. B. Tag, Nacht, Dämmerung) erweitert. Das Leddar PixSet liefert Informationen aus einer Vielzahl von Situationen und erstellt realistische Daten für erweiterte Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren.

Hauptmerkmale des Datensatzes:

Daten aus der umfassenden Sensorsuite eines autonomen Fahrzeugs

Umfasst Full-Waveform-Daten aus 3D-Solid-State-Flash-LiDARs

29.000 Bilder in 97 Sequenzen mit mehr als 1,3 Mio. annotierten 3D-Kästchen

Verschiedene Umgebungen, Wetterbedingungen und Tageszeiten

Open-Source-API und Dataset-Viewer



Das Leddar PixSet wurde in Zusammenarbeit mit Deepen AI aus dem Silicon Valley entwickelt, welches umfassende Objektannotationen bereitstellte. Die neuen Datensätze bieten mit einem vollständigen LiDAR-Datensatz die Möglichkeit, im Bereich der 3D-Computer-Vision mehr zu leisten als einfache LiDAR-Datenpunktwolken. Sie sind jetzt auf Website von LeddarTech verfügbar.

"LeddarTech hat sich von Anfang an dafür engagiert, Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren voranzubringen. Mit der Veröffentlichung des Leddar PixSet kommen wir der Verwirklichung dieses Traums einen Schritt näher. Durch die kostenlose Bereitstellung dieser Datensätze für wissenschaftliche und akademische Einrichtungen unterstützt und fördert LeddarTech das Wachstum und den Erfolg des autonomen Fahrens und anderer Anwendungen, die LiDAR-Technologie erfordern", so Pierre Olivier, Chief Technology Officer bei LeddarTech.

"Präzise annotierte Daten sind entscheidend für die Technologieentwicklung im Bereich autonomer Fahrzeuge und ein wichtiger Schritt hin zu sichereren Straßen. Mit der Integration der KI-gesteuerten Annotationsfunktionen von Deepen und den Umgebungssensorplattformen für autonome Fahrzeuge von LeddarTech bietet Leddar PixSet eine Vielzahl hochwertiger Datensätze, um die Forschung voranzutreiben", so Mohammad Musa, Gründer und CEO von Deepen AI.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

