DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Februar

=== 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q, Ehningen *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, ausführliches Jahresergebnis (11:30 virtuelle Jahres-PK), Wiesbaden 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis (08:30 Telefon-PK; 10:00 Analystenkonferenz), München 07:30 DE/Hensoldt AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK), Taufkirchen 07:30 FR/Accor SA, Jahresergebnis, Evry *** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Veröff.: +0,1% gg Vq 3. Quartal: +8,5% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -3,9% gg Vj 1. Veröff.: -3,9% gg Vj 3. Quartal: -4,0% gg Vj *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2020 *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 DE/New Work SE, Jahresergebnis, Hamburg 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 DE/Wintershall Dea GmbH, Jahresergebnis (14:00 virtuelles Jahres-PG), Kassel *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 99 zuvor: 98 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/HDE-Hauptgeschäftsführer Genth und Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt, PK zu "SpendenStattVernichten - Lagerware für den guten Zweck", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Sitzung zu deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, Berlin 11:00 DE/Stiftung Marktwirtschaft, Webinar mit Ifo-Präsident Fuest zu "Corona, öffentliche Haushalte und Marktwirtschaft: Brechen alle Dämme?" 11:30 DE/Finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, PG (digital) zum Wirecard-Untersuchungsausschuss *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesgesundheitsminister Spahn, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (virtuell) im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) an der Harvard University *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 18:00 DE/Freenet AG, Jahresergebnis, Büdelsdorf 18:30 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis, Augsburg 19:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der U.S. Chamber of Commerce ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2021 00:03 ET (05:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.