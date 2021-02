DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

UNIPER - Uniper und Siemens Energy planen in Hamburg-Moorburg den Bau einer Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff in industrieller Größenordnung. "Wir müssen beim Thema Wasserstoff endlich den Labormaßstab hinter uns lassen. Mit unserem Projekt stoßen wir in eine neue Dimension vor", sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck. (Handelsblatt)

S OLIVER - Die Modewirtschaft steigert den juristischen Druck, um eine Öffnung ihrer Geschäfte zu erzwingen. So erwägt die Bekleidungskette S. Oliver eine Verfassungsbeschwerde. "Wir haben uns die Möglichkeit von Klagen offengelassen", sagte Unternehmenschef Claus-Dietrich Lahrs. "Wenn wir uns dazu entschließen, würden wir eine Klage sehr grundlegend begründen." Die Ansprüche würden "sehr vehement zur Sprache" gebracht, kündigte er an. Das Unternehmen produziere derzeit etwa 1 Million Euro Verlust pro Tag. "So etwas geht selbst kerngesunden Unternehmen unter die Haut, und davon gibt es viele", sagte Lahrs. (Welt)

DEKABANK - Matthias Danne zeigt sich in einem Interview zufrieden mit dem Fondsgeschäft in Corona-Zeiten. Vor allem ein Großkunde hat seinem Haus Deka Investment, der Fondstochter der Sparkassengruppe, eine gewichtige Geldsumme anvertraut, private Kunden haben im vergangenen Jahr neues Kapital in Fonds und Zertifikate gesteckt. Dies will der Chef der Fondssparte und stellvertretende Vorstandschef des Wertpapierhauses Dekabank in den kommenden Jahres verstetigen, ohne die Kostendisziplin zu vernachlässigen. Dafür will Danne auch Bürokosten einsparen, weil nicht mehr jeder Mitarbeiter einen ganzen Arbeitsplatz brauche. (Handelsblatt)

IKB - Die Mittelstandsbank IKB taumelte nach der missglückten Expansion in den US-Immobilienmarkt durch die Finanzkrise. "Die Lektion ist gelernt", sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Wiedmann. "Wir machen zu 99 Prozent Standardgeschäft. Damit fühlen wir uns sehr komfortabel". (FAZ)

