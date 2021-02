Seltene KAUF-CHANCE: Mit rund 35 Millionen Cash ist dieser LITHIUM-PLAYER eine echte Gefahr für die Großen! Jetzt günstig rein!

Anzeige / Werbung

soweit Kosmologen sagen können, waren bei der Entstehung des Universums vor etwa 13,8 Milliarden Jahren nur drei Elemente vorhanden: Wasserstoff, Helium und Lithium.

Als eines der drei ursprünglichen Elemente ist Lithium in unserer gesamten Atmosphäre zu finden.

Die Sonne, Sterne und Meteoriten brennen hell mit der Flamme dieses hochreaktiven Elements. Auf der Erde bleibt Lithium ein wichtiger mineralischer Bestandteil des Granitgesteins und verbleibt auch in erheblichen Mengen in Meerwasser, Mineralquellen und Böden.

Lithium hat nun auch seinen Weg in unsere Handys, Elektroautos und Feiertagsfeuerwerke gefunden. Und erlebt hier eine nie gekannte Nachfrage, die sich über die kommenden Jahre laut Experten noch gigantisch steigern wird!

Aber was viele nicht wissen: Lithium ist allgegenwärtig!

Tatsächlich ist Lithium so allgegenwärtig, dass es leicht in der Lebensmittel- und Wasserversorgung zu finden ist. Die US-Umweltschutzbehörde hat geschätzt, dass die tägliche Lithiumaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen zwischen 0,65 mg und 3 mg liegt. Getreide und Gemüse dienen als Hauptquellen für Lithium in einer Standarddiät, wobei tierische Nebenprodukte wie Eier und Milch den Rest ausmachen.

Lithium wurde neben Zink, Jod und anderen sogar offiziell in die Liste der ernährungsphysiologischen Spurenelemente der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen.

Seit der offiziellen FDA-Zulassung von Lithium in pharmazeutischer Dosis hat sich das Mineral als eines der vielseitigsten und erfolgreichsten Medikamente in der Psychiatrie erwiesen!

Die häufigste Lithiumquelle für den Menschen in der modernen Ernährung ist jedoch Leitungswasser .

Trinkwasser enthält je nach geografischer Lage erhebliche Mengen an natürlich vorkommendem Lithium. Wasserumfragen zufolge kann Wasser mit hohem Mineralgehalt etwa 2 mg Lithium pro Tag enthalten.

Jedes Organ und Gewebe im menschlichen Körper enthält also das Mineral Lithium, das für die Gesundheit des Gehirns von besonderer Bedeutung ist.

Lithium als Mineral

Lithium erhielt 1817 seinen offiziellen Namen von einem schwedischen Chemiker namens Johan August Arfvedson. Er isolierte das Element, als er Petalite - eine reichhaltiges Mineralvorkommen in Böden - auf der abgelegenen Insel Uto untersuchte. Die einzigartige Substanz wurde nach dem griechischen Wort Lithium genannt Lithos, was wörtlich "aus Stein" bedeutet.

Nur ein Jahr nach seiner ersten Entdeckung stellten die Forscher fest, dass dieses neue Element etwas Besonderes ist. Wenn Lithiumerz zu einem feinen Pulver gemahlen wurde, verwandelte es die Flammen in eine hellrote Farbe, die sich bei starkem Brennen zu einem blendenden Weiß verstärkte.

Das Metall war nicht nur hochreaktiv, sondern auch leicht, formbar und ein guter Wärme- und Stromleiter.

Diese Eigenschaften machten Lithium zu einem sofort wünschenswerten Gut für Industrie- und Herstellungszwecke.

Seit dieser Zeit wird es für vielfältige Anwendungen eingesetzt: in Flugzeugteilen, Feuerwerkskörpern, hitzebeständigem Kochgeschirr, Brenngläsern und sogar dem Schmelzmaterial in Kraftwerken. Heutzutage wird das Mineral am häufigsten zum Bau von Lithium-Ionen-Batterien verwendet, die unsere Handys, Tablets, Laptops und umweltfreundlichen Fahrzeuge antreiben.

Die Elektromobilität sowie die Nachfrage nach Batterien als Stromspeicher hat Lithium einen Turbo-Booster verliehen!

Ein MEGATREND, der noch viele Jahre anhalten wird! Hier lassen sich Millionen verdienen!

Die Mobilitätswende wird die Nachfrage nach leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien über Jahrzehnte hinaus prägen. Durch diesen technologischen Megatrend rücken auch Fragen nach der Verfügbarkeit und der zukünftigen Preisentwicklung von Lithium und anderen Batterierohstoffen auf die Agenda der Industrie.

Das Leichtmetall Lithium steht als Namensgeber der Lithium-Ionen-Batterie besonders im Fokus der Rohstoffwelt.

Neben Batterien wird Lithium aber auch in Keramik und Glas, Schmierfetten, Luftbehandlung, der Gießerei sowie für Polymere verwendet (siehe Abbildung)

Lithium-Ionen-Batterien sind heutzutage unglaublich beliebt und längst nicht mehr zu ersetzten. Sie finden sie nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Laptops, PDAs, Autos und iPods. Die meisten Smartphone-Marken wie Samsung, iPhone, Infinix und Nokia verwenden Lithium-Ionen-Akkus.

Ich bin mir fast sicher, dass das Smartphone, mit dem Sie dies gerade lesen, von einem Lithium-Ionen-Akku angetrieben wird.

Die Lithiumnachfrage wird sich bis 2025 verdreifachen !!!

S&P Global Market Intelligence sagt ein massives Wachstum der Lithiumversorgung bis 2025. Neue Minen und Sole-Seen sowie die erweiterte Produktion mehrerer bestehender Projekte dürften die weltweite Lithiumproduktion auf der Basis von Lithiumcarbonat-Äquivalenten (LCE) auf über 1,5 Mio. t bringen!!!

Aktuell gibt es neben den ganz großen Spielern nur ganz wenige Junior-Gesellschaften, die es wert sind ins Portfolio aufgenommen zu werden.

Denn nur diese haben eine echte Chance selbst zum Produzenten zu werden oder noch besser: es kommt zur Übernahme. In beiden Fällen können die Aktionäre richtig kassieren! Sie müssen lediglich dabei sein!

Lithium kommt hauptsächlich in Mineralien und Salzlaken vor. Die Gewinnung aus Mineralen ist relativ schnell; es werden nur wenige Tage benötigt, um hochreines Lithium herzustellen. Das Verfahren ist jedoch kostspielig, erfordert Energie, Chemikalien und Wasser und erzeugt viel Abfall. Das meiste Lithium aus Mineralien wird in Australien gewonnen, was etwa die Hälfte der weltweiten Produktion ausmacht.

Argentinien und Chile, die anderen zwei Hauptproduzenten, produzieren Lithium aus Salzlake. Die Verarbeitung von Salzlaken ist relativ billig; es dauert jedoch mehrere Monate bis Jahre, um die gewünschte Qualität zu erzielen.

Lithiumreiche Salzseelaken kommen an der Erdoberfläche, aber auch in unterirdischen Salzflächen vor, hauptsächlich im Lithiumdreieck in Südamerika, an der Grenze zwischen Argentinien, Chile und Bolivien auf etwa 3700 m Höhe.

Lithium-Triangle der Superlative:

Hier treffen sich Chile, Argentinien und Bolivien

Wie in unserer Neuvorstellung bereits erläutert entwickelt Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) eines der aussichtsreichsten Lithium-Projekte der Welt.

Das +27.500 Hektar (675.954 Acres) große "Tolillar Salar Projekt" mitten Herzen des berühmten "Lithium Dreiecks" - Heimat der weltweit reichhaltigsten Lithiumvorkommen.

Die Projekthighlights auf einen Blick

Mehr als 27.500 Hektar, die durch das nachgewiesene Vorhandensein von Lithium gesichert sind, bieten ein drastisch reduziertes Explorationsrisiko.

Alpha ist 100% iger Besitz des Tolillar Salar, eines der letzten unentwickelten Salare in der argentinischen Provinz Salta.

Weniger als 10 km vom größten und am längsten produzierenden Salar Argentiniens entfernt ; FMCs (jetzt Livent Corp) Fenix-Projekt mit hoher Qualität und geringer Verunreinigung

Bis zu 504 mg / l, die aus begrenzten früheren Tests auf <10% der Anspruchsfläche ermittelt wurden.

Das Projekt liegt mitten im argentinischen Teil des weltberühmten "Lithium-Dreiecks"

Umgeben von Multi- Milliarden-Dollar-Lithium-Vermögenswerten ist es nur eine Frage der Zeit, bis große Spieler zuschlagen werden!

Wie Sie an der Karte unschwer erkennen können gehören zu den direkten Nachbarn:

Galaxy Resources (Mkt-Cap; 830 Mio. AUD),

Livent Corporation (ex-FMC Corp., NYSE gelistet); Mkt. Cap; ~ 2,6 Mrd. USD) und

POSCO (Mkt. Cap. 27 Mrd. USD)

Sie sehen auf dieser Karte aber auch einen weiteren Vorteil der für die Aktie von Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) in Ihrem Depot spricht:

Die perfekte Infrastruktur liegt schon vor!

lokale Fachkräfte,

hochwertige Straßen,

Schienen,

Flughäfen,

LKW-Infrastrukturen,

Strom

sowie die Versorgung mit Erdgas.

Normalerweise finanzieren Explorer den Ausbau der Infrastruktur immer wieder durch Kapitalerhöhungen. Das fällt bei Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) weg, die perfekte Infrastruktur ist schon vorhanden und die Hohe Cashquote (rund 12.5 Millionen CAD) wird nicht gesenkt! Sie wurde sogar vor kurzem erhöht, denn:

Institutionelle Investoren rennen der Firma die Bude ein!

Hohe Nachfrage nach Aktien - Finanzierung glatt verdoppelt!

Ursprünglich belief sich das öffentliche Bought Deal-Angebot auf 10 Mio. CAD!

Dann wurden einige große Fische auf Alpha aufmerksam und die beiden institutionellen Investoren von Echelon Wealth Partners Inc und Leede Jones Gable Inc erhöhten das öffentliche Bought Deal-Angebot auf 20 Mio. CAD!

Letzten Freitag gab Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) die Rahmenbedingungen des völlig überzeichneten Deals bekannt!

Brad Nichol, Präsident und CEO, äußerte sich begeistert:

"Wir freuen uns sehr über die breite, internationale, institutionelle Unterstützung von Alpha Lithium. Der Abschluss des Angebots hat unsere Bilanz gestärkt, und jetzt kann Alpha mit einer soliden Cash-Position von mehr als 35 Millionen CAD das Bohrprogramm Alpha Lithium erweitern.

Die gute Cash-Postition beschleunigt einige außergewöhnlicher Arbeiten, die mit Partnern und Technologieanbietern der direkten Lithiumextraktion (DLE) durchgeführt werden. Zusätzlich zur Entwicklung des Tolillar Salar in Argentinien wird das Unternehmen in einer sehr starken Position sein, um opportunistische Akquisitionen in Betracht zu ziehen. "

Unser Fazit: MEGA günstiger Einstieg in Konsolidierungsphase!

Wie Sie gerade erfahren haben hat das Management von Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) die Finanzen voll im Griff.

Da es sich noch um eine Explorationsgesellschaft handelt, ist die Cash Position mit mehr als 35 Millionen US-Dollar fast einzigartig im gesamten Explorer Segment!

Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von NUR 63 Millionen CAD!

Das bedeutet: Die Marktkapitalisierung ist über 50% % mit Cash hinterlegt!!

Auch der Peergroup-Vergleich zeigt eindeutig die günstige Bewertung!

Denn noch bekommen Sie die Aktie vergleichsweise niedrig! Nutzen Sie den aktuellen Rücksetzer im Li-Markt - Sie kaufen zum echten Schnäppchen-Preis!

Bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts ("Net Asset Value' / "NAV') wird deutlich, dass Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) noch massiv unter dem Branchendurchschnitt gehandelt wird.

Die Aktie von Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) hat in den letzten 12 Monaten bereits eine gute Performance hingelegt!

Was Sie aktuell sehen ist das Kräftesammeln für den nächsten Aufwärtsschub!

Nutzen Sie die Konsolidierungsphase für Ihren günstigen Einstieg!

Noch kaufen Sie sich die Firma lächerlich günstig ins Depot! Danach müssen Sie nur noch abwarten, bis der Geldregen einsetzt! Verpassen Sie diese Chance nicht, denn so wird unter den Profis Geld verdient!

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

