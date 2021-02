Nach dem fulminanten Jahresstart wird die Luft für DAX und Co mittlerweile etwas dünner. Die Angst der Anleger vor einer größerern Korrektur steigt. Auch in diesem Umfeld stehen fünf Small Caps im Fokus der Anleger - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Die sogenannten Reopening-Aktien sind in diesen Tagen gefragt. Was bedeutet das für die Sixt-Papiere? JOST Werke hat starke Zahlen präsentiert. Wo liegen die nächsten Kursziele? IBU-tec sammelt ...

