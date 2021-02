Der Softwareriese SAP hat zuletzt mit Signavio eine weitere Übernahme getätigt. Für CEO Christian Klein steht jedoch nach wie vor das organische Wachstum im Vordergrund. Neue Wachstumsimpulse sollen laut CFO Luka Mucic unter anderem aus dem Angebot "Rise with SAP" und aus der Innovationsstärke des Softwareriesen stammen.Mit "Rise with SAP" könnten laut Mucic Unternehmen die digitale Transformation sämtlicher Geschäftsprozesse in kurzer Zeit erreichen. Das Ziel nenne man das "Intelligente Unternehmen". ...

