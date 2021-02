Heinz Hermann Thiele, einer der reichsten Deutschen, ist tot. Der Mehrheitseigentümer des Lkw- und Bahn-Zulieferers Knorr-Bremse, der erst im vergangenen Jahr auch bei der Lufthansa eingestiegen war, sei am Dienstag wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag überraschend in München gestorben, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...