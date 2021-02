- Allianz ermöglicht Unterstützung für Bioreaktorsysteme in den USA -

Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) (Yokogawa) und Integrated Commissioning and Qualification Consultants, Corp. (ICQ Consultants) aus Southborough haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, nach der ICQ Consultants Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen für die Installation, Instandhaltung, Qualifizierung und den Support der Bioreaktorsysteme von Yokogawa und zugehörige Produkte in den USA erbringen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210223005037/de/

Yokogawa's Advanced Control Bioreactor System BR1000 (Photo: Business Wire)

Infolge der COVID-Pandemie wächst der weltweite biopharmazeutische Markt in beispiellosem Tempo, wobei erhebliche Investitionen in Diagnostik, Impfstoffentwicklung und medizinische Geräte für die Testung und Behandlung des Coronavirus getätigt wurden. Diese Investitionen haben die Nachfrage nach Infrastruktur für die Entwicklung und Herstellung von monoklonalen Antikörpermedikamenten und Produkten, die Bioreaktortechnologien für Säugetierzellen erfordern, vorangetrieben.

Seit 2007 spielt ICQ Consultants eine wichtige Rolle bei der Inbetriebnahme und Qualifizierung von Produktionsanlagen in den biowissenschaftlichen Zentren in den USA, einschließlich einiger der weltweit größten Biofabrikationsanlagen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Yokogawa das Engineering- und Labor-Know-how von ICQ Consultants im biopharmazeutischen Segment nutzen, um seine neuen Bioprozesstechnologien in den USA zu etablieren. Das erste Produkt des Portfolios, das Advanced Control Bioreactor System BR1000, wurde am 8. Januar auf den Markt gebracht und bietet maßgebliche Performance-Vorteile gegenüber bestehenden Methoden für die Biologikaentwicklung.

Die Automatisierung von manuellen Prozessen ist ein schnell voranschreitender Trend in der biopharmazeutischen Industrie. Für eine vollständige Automatisierung des Fed-Batch-Säugetier-Zellkulturprozesses ist die Steuerung der Glukose einer wichtigen Nährstoffquelle entscheidend. Durch Inline-Sensorik und modellprädiktive Steuerungssoftware sowie automatisierte Fütterung kann eine stabile Konzentration von Glukose in Bioreaktoren erreicht werden. Das BR1000 automatisiert die Säugetierzellkultur auf Laborniveau mit hoch präziser Echtzeitüberwachung und fortschrittlicher Prozesssteuerung.

Michael Bogan, der President von ICQ Consultants, merkte an: "Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit Yokogawa, deren Ziel es ist, den Support für die Bioreaktorsysteme des Unternehmens und zugehörige Produkte in den gesamten USA zu vereinfachen. Während ICQ Consultants seine Aktivitäten im ganzen Land weiter ausbaut, sind wir in der Lage, dauerhafte Beziehungen weiter zu pflegen, was ein Schlüsselfaktor für unseren nachhaltigen Erfolg ist. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit Yokogawa bei dieser einzigartigen Gelegenheit zur Kooperation."

Hiroshi Nakao, ein Vice President von Yokogawa und Leiter des Life Innovation Business Headquarter des Unternehmens, fügte hinzu: "Vor dem Hintergrund einer klaren geschäftlichen Vision und der jüngsten Erfolge in den Bereichen Biowissenschaften, Lebensmittel und Pharmazie richtet die Yokogawa Corporation of America ihr Augenmerk auch auf die Entwicklung und Herstellung von Biologika. Allianzen mit Branchenexperten wie ICQ Consultants sind unerlässlich, um Fachkompetenz und Marktdurchdringung am wachstumsstarken biopharmazeutischen Markt zu gewinnen. Das ingenieurwissenschaftliche und technische Know-how von ICQ Consultants im Bereich der Arzneimittelherstellung wird unsere innovativen neuen Bioreaktor- und Bioprozesstechnologien unterstützen und dazu beitragen, Yokogawa schnell für die Vertriebs- und Marktführerschaft im aufstrebenden Sektor der bioindustriellen Autonomie zu positionieren."

Weitere Informationen

Advanced Control Bioreactor System BR1000

https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/life-science/bioreactor/br1000/

Über ICQ Consultants

ICQ Consultants arbeitet mit führenden und aufstrebenden Unternehmen aus den Bereichen Biopharma und Biowissenschaften zusammen und unterstützt die Mitarbeiter in Engineering und Qualitätswesen dabei, komplexe Herausforderungen bei der Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung proaktiv vorherzusehen und zu bewältigen. Das übergeordnete Ziel von ICQ Consultants ist es, eine sichere und pünktliche Lieferung von Medikamenten und Therapeutika an betroffene Patienten zu ermöglichen.

Dank des pragmatischen Ansatzes, der alles andere als typisch ist, gewährleistet die transparente, datenorientierte Kommunikations- und Projektmanagement-Philosophie eine strikte Einhaltung der sich ständig weiterentwickelnden Branchenvorschriften, standortspezifischen Anforderungen, Zeitpläne und Budgets. ICQ Consultants sorgt dafür, dass kritische Inbetriebnahme-, Qualifizierungs-, Validierungs- (CQV) und Qualitätsaktivitäten ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit sich die Einrichtungen der Kunden auf die Rettung und Verbesserung des Lebens von Patienten konzentrieren können.

Seit 2007 arbeitet ICQ Consultants mit den weltweit größten biopharmazeutischen Herstellern und aufstrebenden Biowissenschaftsunternehmen zusammen und bietet umfassende Inbetriebnahme-, Qualifizierungs- und Validierungsleistungen an, die die Bereitstellung von Medikamenten und Therapeutika für betroffene Patienten beschleunigen.

ICQ Consultants erstellt und pflegt darüber hinaus eine wachsende Datenbank mit mehr als 500 geprüften CQV-Fachleuten, die es den Kunden ermöglicht, die richtige Mischung aus Kompetenzen und Erfahrung zur Ergänzung der internen Engineering- und Compliance-Teams zu finden.

Über Yokogawa

Yokogawa wurde 1915 gegründet und ist in den Bereichen Messung, Steuerung und Information tätig. Der Geschäftsbereich für Industrieautomation bietet wichtige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für eine Vielzahl von Prozessindustrien wie Öl, Chemie, Erdgas, Strom, Eisen und Stahl sowie Zellstoff und Papier. Mit dem Geschäftsbereich Life Innovation will das Unternehmen die Produktivität entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Pharma- und Lebensmittelindustrie radikal verbessern. Die Bereiche Tests und Messungen, Luftfahrt und andere Branchen bieten weiterhin wichtige Instrumente und Geräte mit branchenführender Präzision und Zuverlässigkeit. Yokogawa kooperiert mit seinen Kunden über ein globales Netzwerk von 114 Unternehmen in 62 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 3,7 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com.

Die Namen der hier erwähnten Unternehmen, Organisationen, Produkte, Dienstleistungen und Logos sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Yokogawa Electric Corporation oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210223005037/de/

Contacts:

Yokogawa Electric Corporation

Öffentlichkeitsarbeit, Integrated Communications Center

Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

Integrated Commissioning and Qualification Consultants, Corp.

Michael Bogan, President

mbogan@icqconsultants.com