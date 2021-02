Rechtschreibfehler und flapsige Antworten im Bewerbungsschreiben zeugen von Gleichgültigkeit. So ein Dokument wird jetzt versteigert und es stammt von niemand Geringerem als Apple-Gründer Steve Jobs. Wenn Steve Jobs etwas anfing, dann oft kompromisslos. So waren die Bauteile seiner Computer häufig die teuersten und edelsten auf dem Markt. Da gab er alles und ließ selten mit sich reden. Anders war das einige Jahre zuvor wohl bei einem Bewerbungsschreiben, das unter Fans des einstiegen Apple-Gründers fleißig gehandelt wird. Es strotzt nur so vor Rechtschreibfehlern und zeigt einen Jobs, der in...

Den vollständigen Artikel lesen ...