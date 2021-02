Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX kommt weiter nicht in die Gänge. Auch gestern ging er mit einem Minus aus dem Handel. An der Wall Street zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild wie am Montag: Big Tech war stark unter Druck. Dann konnten die Techwerte ihre Verluste verringern. Bei den Einzelwerten geht es heute um Infineon, Square, Home Depot, Macy's und Gamestop. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.