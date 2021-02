DJ In Krisenzeiten: Online-Shop als Rettung für Einzelhändler und Gastronomen in Not - Webhoster DM Solutions rät: Jetzt Online-Shop auf- oder ausbauen und staatlichen Zuschuss erhalten

Hanau (pts010/24.02.2021/08:30) - Corona hat uns noch immer voll im Griff. Nach der kurzen Ruhephase im Sommer 2020 hat das öffentliche Leben erneut einen Komplettstillstand erreicht. Der Lockdown scheint vorerst kein Ende zu nehmen, ganz zum Leidwesen kleiner Einzelhändler und Gastronomen. Denn gerade diese haben momentan unter enormen Umsatzeinbußen zu leiden. Gerade jetzt empfiehlt sich der Umzug ins Digitale - zum Beispiel mit einem eigenen Online-Shop. Der Hanauer Webhoster DM Solutions bietet Online-Shop-Hosting https://www.dmsolutions.de/shop-hosting.html bereits zu günstigen Einstiegspreisen.

Wer keine passende Agentur hat, findet bei DM Solutions ebenfalls Hilfe. So sind Shop-Projekte auf Basis von Shopware 5, Shopware 6 oder WooCommerce auf Kundenwunsch ebenfalls realisierbar. Der Vorteil für alle, die jetzt ihren eigenen Online-Shop aufbauen möchten - es besteht unter Umständen die Möglichkeit, dafür eine staatliche Bezuschussung von bis zu 20.000 Euro zu erhalten.

"Viele stationäre Geschäfte stehen aufgrund des Lockdowns gerade kurz vor dem Ruin. Dabei mangelt es oft nicht an potentieller Kundschaft, sondern an den Vertriebskanälen. Ein eigener Online-Shop kann hier Abhilfe schaffen. Schließlich kann so auch dann verkauft werden, wenn der stationäre Laden geschlossen ist. Darüber freuen sich dann sowohl die Kunden als auch die Händler - die einen, weil sie auf diese Weise trotz Lockdown die lokalen Geschäfte unterstützen können und die anderen, weil sich durch einen Online-Shop vollkommen neue Märkte und Zielgruppen erschließen lassen. Noch dazu kann man sich ab sofort im Rahmen der Überbrückungshilfe III die Kosten für die Online-Shop-Einrichtung und dessen Betrieb vom Staat erstatten lassen. Es spricht also nichts gegen den Schritt Richtung Digitalisierung", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions. https://www.dmsolutions.de

DM Solutions bietet nicht nur besonders günstiges, sondern auch sicheres Webhosting https://www.dmsolutions.de/ webhosting.html . Schließlich stehen sämtlich Server ausschließlich in deutschen Rechenzentren, weshalb ein optimaler Datenschutz garantiert ist. Und auch der Umwelt kommt Shop-Hosting bei DM Solutions zugute. Sowohl Bürogebäude als auch Server werden zu einhundert Prozent mit Ökostrom aus erneuerbaren Energien betrieben. Des Weiteren setzt sich das Unternehmen aktiv für die Verbesserung des Klimas ein und pflanzt für jede verkaufte Domain und jeden verkauften Webhosting-Account einen Baum.

