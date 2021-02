DJ Deutsche Wirtschaft wächst im 4. Quartal deutlicher als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2020 deutlicher als erwartet gewachsen, wobei positive Impulse vor allem von den Lagerveränderungen und vom Export kamen, während der Privatkonsum die stärkste Wachstumsbremse war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent und lag kalenderbereinigt um 3,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

In erster Veröffentlichung hatte Destatis einen Quartalsanstieg des BIP von 0,1 Prozent und eine Jahresrate von minus 3,9 Prozent gemeldet. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieser Ergebnisse erwartet. Im dritten Quartal war das BIP um 8,5 Prozent gestiegen und hatte das Vorjahresniveau um 4,0 Prozent unterschritten.

Für das Gesamtjahr 2020 meldeten die Statistiker einen revidierten Rückgang des preisbereinigten BIP um 4,9 (vorläufig: 5,0) Prozent. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang unverändert 5,3 Prozent.

Laut Destatis stiegen die Exporte im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 4,5 (drittes Quartal: plus 18,0) Prozent und die Importe um 3,7 (plus 9,0) Prozent, wodurch sich ein Beitrag zur Quartalsveränderungsrate BIP von 0,6 (plus 3,9) Prozentpunkten ergab. Die Bauinvestitionen stiegen um 1,8 (minus 1,3) Prozent, woraus sich ein Wachstumsbeitrag von 0,2 (minus 0,2) Punkten ergab.

Der Privatkonsum hingegen sank im vierten Quartal um 3,3 (plus 10,8) Prozent, was das Wachstum um 1,8 (plus 5,5) Punkte minderte. Die Ausrüstungsinvestitionen gingen um 0,1 (plus 15,9) Prozent zurück und waren wachstumsneutral, nachdem sie im dritten Quartal einen positiven Beitrag von 1,0 Punkten geliefert hatten. Die Lagerveränderungen schlugen positiv mit 1,4 (minus 2,0) Punkten zu Buche. Der Staatskonsum sank um 0,5 (plus 0,6) Prozent und lieferte einen Wachstumsbeitrag von minus 0,1 (plus 0,1) Punkten.

