DJ IPO/Vantage Towers soll bis Ende März in Frankfurt an die Börse

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Vodafone will sein europäisches Mobilfunkturm-Geschäft Vantage Towers bis Ende März in Frankfurt an die Börse bringen. Angeboten werden soll ein bedeutender Minderheitsanteil. Vodafone werde aber die Mehrheit behalten, teilte der britische Telekomkonzern mit. Neu Aktien werden nicht ausgegeben. Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs hänge von den Marktbedingungen ab. Mandatiert wurden für den Börsengang die Banken BofA, Morgan Stanley, UBS, Barclays, Berenberg, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Jefferies.

"Wir werden versuchen, die spannenden wertschöpfenden Möglichkeiten, die der Sektor zu bieten hat, zu nutzen und unsere Position als führendes Funkturm-Infrastrukturunternehmen in Europa auszubauen", sagte Vantage-Towers-CEO Vivek Badrinath.

Das Portfolio von Vantage Towers beläuft sich nach Angaben von Vodafone auf 82.000 Funkmasten und Dachantennen in zehn Märkten.

February 24, 2021 02:44 ET (07:44 GMT)

