Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel moderat höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2155 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2143 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr bei 1,2145 Dollar.Im Frühhandel standen Wirtschaftszahlen aus der ...

