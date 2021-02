Zürich (ots) - Wird das Gastgewerbe geopfert oder kehrt beim Bundesrat Vernunft ein? Die Vorschläge des Bundesrats würden das Gastgewerbe erneut hart treffen. Dass die Branche sich weiter gedulden soll, ist fatal. Es drohen Kündigungen und Betriebsschliessungen. Wir nehmen heute im Anschluss an die Medienkonferenz des Bundesrats Stellung zu dessen Entscheid:Point-de-presseMittwoch, 24. Februar 20211 Stunde nach Beginn der Medienkonferenz des BRBellevue Palace in BernLivestream abrufbar über www.gastrosuisse.chNachstehende Vertreter stehen Ihnen vor Ort für Interviews gerne zur Verfügung:- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse,- Massimo Suter, Vizepräsident GastroSuisse, Präsident GastroTicino- Gilles Meystre, Mitglied des Vorstandes GastroSuisse, Präsident GastroVaudWir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis heute 12 Uhr an: communication@gastrosuisse.chPressekontakt:GastroSuisse KommunikationPatrik Hasler-Olbrychcommunication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100865701