Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank zeigt sich nach roten Zahlen 2020 für das neue Jahr optimistisch und erwartet die Rückkehr in die Gewinnzone.Der Zins- und der Provisionsüberschuss sollen deutlich steigen und die Risikovorsorge signifikant niedriger sein, teilte das Institut mit. In der Summe rechnet die Aareal Bank 2021 mit einem positiven operativen Ergebnis in dreistelliger Millionenhöhe."Wir müssen uns nicht neu erfinden, sondern haben einen klaren Plan, wie wir Chancen ...

