TypeScript 4.2 steht in den Startlöchern. Der neue Release der optional statisch typisierten Programmiersprache punktet mit strengeren Checks des in-Operators und mehr Flexibilität für Tupel, deren Rest-Elemente sich nun auch in der Mitte oder am Anfang befinden dürfen. TypeScript, das JavaScript-Derivat aus dem Hause Microsoft, hat mit Version 4.2 ein Update erhalten - und bringt neben einigen wenigen Breaking Changes auch spannende Neuerungen mit. Mehr Flexibilität für Rest-Elemente in Tupeln Ursprünglich wurden Tuple-Typen in TypeScript eingeführt, um Arrays von einer bestimmten Länge und mit bestimmten Elementtypen zu modellieren. Seit einiger Zeit kommen s...

Den vollständigen Artikel lesen ...