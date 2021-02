Die Deutsche Bundesbank hat sich in ihrem aktuellen Monatsbericht unter anderem mit der Lage am deutschen Immobilienmarkt beschäftigt. Den Experten zufolge sind die Preise nach wie vor bis zu 30% überhitzt. Der breit angelegte, kräftige Preisauftrieb bei Wohnimmobilien in Deutschland setzte sich im Jahr 2020 fort. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Insbesondere Regionen außerhalb der Städte haben demnach an Attraktivität gewinnen. Doch auch in den Städten liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...