Der österreichische Ziegelkonzern Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,60 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 28,47 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,11 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 4. Mai 2021 statt. Dividendenzahltag ist der 10. Mai 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 6. Mai ...

