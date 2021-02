Die Aareal Bank (ISIN: DE0005408116) hat die Absicht, im Jahr 2021 für das Geschäftsjahr 2020 in zwei Schritten eine Dividende von insgesamt 1,50 Euro je Aktie auszuschütten. So soll der Hauptversammlung am 18. Mai 2021 eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit der am 15. Dezember 2020 von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Vorgabe. ...

