Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele ist tot. Er starb überraschend am Dienstag im Alter von 79 Jahren im Kreise seiner Familie in München.Thiele hatte mit seinem Einstieg bei der größten deutschen Airline mitten in der Corona-Krise 2020 für Aufsehen gesorgt. Er hatte zudem den Vorstand des MDAX-Konzerns sowie die Bundesregierung lange in Atem gehalten, da er den Einstieg des Staates zur Rettung der Fluggesellschaft deutlich kritisierte - ihm letztlich aber doch noch zustimmte.

