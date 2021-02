Hannover (www.anleihencheck.de) - Das kanadische BIP stieg im November um 0,7% und konnte damit den Erwartungen trotzen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Schnellschätzung für Dezember habe einen weiteren, wenn auch bescheideneren Anstieg (0,3%) gezeigt, was die positive Überraschung noch verstärkt habe. Leider scheine dieser unerwartete Aufschwung Anfang 2021 nachzulassen, da die Eindämmungsmaßnahmen (insbesondere in den beiden größten kanadischen Provinzen) wieder zugenommen hätten. ...

