Der Sell-off setzt sich heute in Asien fort. Alle wichtigen Benchmarks der Region liegen weit im Minus, wobei der Handel in Hongkong am stärksten leidet, nachdem bekannt wurde, dass die Stempelsteuer für Aktien zum ersten Mal seit 1993 von 0,1 auf 0,13 % erhöht werden soll. Einzig und allein die Börse Sidney zeigt relative Stärke dank der Rohstoff-Rallye. Auch die Futures signalisieren kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse einen schwachen Start. Der DAX-Future wird -0,41 % tiefer bei 13.817 Punkten gesehen, der S&P 500 Future notiert bei 3.862 Punkten (-0,40 %) und der Nasdaq-Future liegt sogar -0,80 % tiefer bei 13.085 Punkten.Frankfurt ergab sich ganz der hohen Nervosität der Anleger vor der Eröffnung der Wall Street. Und erholte sich auch kaum zum Schluss, nachdem in den USA die Schnäppchenjäger bereits wieder am Werk waren. Besonders hart traf es am Dienstag den TecDAX, der um -2,47 % auf 3.373,57 Punkte stürzte und im Tagestief bis auf 3.330,68 Punkte durchrutschte. Die Aktien von Eckert & Ziegler (-6,60 %) und Nordex (-7,67 %) waren die schwächsten Mitglieder im Index. Doch auch die anderen deutschen Benchmarks verzeichneten deutliche Verluste. Der MDAX sank um -1,19 % auf 31.643,84 Punkte und der SDAX fiel um -1,60 % auf 15.076,98 Punkte.

