Die Aktie der Fraport AG (FRA.DE) wird am Mittwoch nach der dreitägigen Rallye wenig verändert gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bei 50,70 Euro gehandelt. Nach dem jüngsten Anstieg hat die Aktie über 15% an Wert gewonnen. Technisch gesehen sorgte der Ausbruch über die Nackenlinie der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation für mehr Optimismus. Sollte auch der Widerstand bei 52 Euro in nahe Zukunft überwunden werden, könnten sich die Aussichten weiter verbessern. Ausgehend von den Februarhochs ...

