Der nun seit zwei Wochen anhaltende Abverkauf bei den Wasserstoff-Aktien hat sich am gestrigen Dienstag weiter zugespitzt. Die Werte haben in der Spitze bis zu 23 Prozent gegenüber dem Vortag verloren. Einziger Lichtblick: Eine wichtige technische Marke hat gehalten. So könnte es nun bei den Wasserstoff-Werten Plug Power, Nel und Co weitergehen.Wie gestern vermutet, öffnete die Plug-Power-Aktie inmitten des stark gehandeltem Bereichs zwischen 44 und 47 Dollar. Die untere Begrenzung gab im Laufe ...

