The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung getroffen hat, seine Investition in den in Kanada ansässigen, vertikal integrierten Mehrmarkenanbieter DECIEM Beauty Group Inc. ("DECIEM") von ca. 29% auf ca. 76% anzuheben (die "erste Phase"). Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im Quartal zum 30. Juni 2021 erfolgen. The Estée Lauder Companies Inc. ("ELC") hat sich zum Erwerb der restlichen Anteile nach Ablauf von drei Jahren (die "zweite Phase") verpflichtet.

DECIEM, bekannt als "The Abnormal Beauty Company", ist ein Branchendisruptor mit verbraucherorientierten Ansatz. Gegründet wurde es 2013 von dem zwischenzeitlich verstorbenen Brandon Truaxe, einem Visionär mit dem Ziel, die Kosmetikbranche durch Authentizität und Transparenz zu verändern. Zusammen mit dem Gründer Pasquale Cusano und der Mitgründerin Nicola Kilner hat er das Unternehmen mit Kreativität und Innovation entwickelt. Nicola Kilner leitet jetzt als CEO von DECIEM das Unternehmen und arbeitet dabei eng mit Prudvi Kaka, Chief Scientific Officer, zusammen, dessen hausinternes Team von Biochemikern maßgeblich für innovative Entwicklungen in den Marken von DECIEM sorgt, und Stephen Kaplan, Chief Operating Officer.

"Im Laufe der letzten vier Jahre haben wir eine wirklich besondere, langfristige Partnerschaft mit dem unglaublichen Team von DECIEM aufgebaut und sind jetzt gespannt, was die Zukunft bringt", so Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer von The Estée Lauder Companies Inc. "DECIEM ist ein außergewöhnliches Unternehmen. Nicola und ihr Team haben authentische Marken mit sehr wirksamen, unentbehrlichen Produkten aufgebaut und gepflegt. Dabei haben sie ein vertikal integriertes Modell verwendet und einen einzigartig transparenten und ansprechenden Kommunikationsstil gefördert. Die heldenhaften Produkte des Unternehmens, erstrebenswerte Innovationen und der digital- und verbraucherorientierte Ansatz haben entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen."

"Brandon hatte den Traum, dass ELC das endgültige Zuhause von DECIEM werden würde, und wir freuen uns sehr, seine Vision heute verwirklicht zu haben", so Nicola Kilner. "Prudvi, Stephen, unser Team und ich werden weiterhin auf das von Brandon Geschaffene aufbauen und danken ELC für sein fortgesetztes Engagement für unsere Vision und Zukunft."

Seit der ersten Investition von ELC im Juni 2017 ist DECIEM schnell gewachsen und hat für die zwölf Monate zum 31. Januar 2021 Nettoumsätze in Höhe von rund 460 Mio. US-Dollar erwirtschaftet. Der von ELC bei Abschluss zu zahlende Betrag beträgt rund 1,0 Mrd. US-Dollar und spiegelt einen Gesamtunternehmenswert von rund 2,2 Mrd. US-Dollar für die erste Phase wider. Bei Abschluss der ersten Phase erwartet ELC einen zahlungsunwirksamen Gewinn auf seine ursprüngliche Investition zu erzielen. Ohne diesen Zugewinn hätten der Umsatz und Ertrag von DECIEM voraussichtlich einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Konzernabschluss von ELC für das Geschäftsjahr 2021. Die Übernahme unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, darunter behördliche Genehmigungen, und soll voraussichtlich im Quartal zum 30. Juni 2021 abgeschlossen sein. Die Beträge in US-Dollar wurden zu Durchschnittskursen für Nettoumsätze umgerechnet und zu aktuellen Wechselkursen für Transaktionswerte.Der Kaufpreis für den in der zweiten Phase verbleibenden Anteil wird auf Grundlage der zukünftigen Entwicklung von DECIEM festgelegt.

Das Portfolio von DECIEM umfasst gegenwärtig sechs Marken, darunter The Ordinary, eine international beliebte Hautpflegemarke mit eindrucksvoller Dynamik, die von der Community und Empfehlungen ausgeht und eine innige Verbindung der Marke mit ihrem weltweiten Stamm hautpflegebegeisterter Kunden widerspiegelt. Das Sortiment von DECIEM an Marken und Produkten im Bereich "Functional Beauty" wird hauptsächlich über DECIEM-eigene und Einzelhandels-E-Commerce-Sites und Fachgeschäfte mit Multi-Store-Konzept sowie über seine eigenen eigenständigen Geschäfte in erster Linie in den USA, Großbritannien und Kanada vertrieben.

Bei dieser Transaktion fungierte Perella Weinberg Partners als Finanzberater für The Estée Lauder Companies Inc. und Lowenstein Sandler LLP sowie Osler, Hoskin Harcourt LLP leisteten dem Unternehmen Rechtsbeistand. Die anderen Besitzer von DECIEM erhielten Finanzberatung von Baylor Klein Limited, Fasken Martineau DuMoulin LLP fungierte als gemeinsamer Rechtsberater für die verkaufenden Aktionäre, während Farris LLP und Gowling WLG (Canada) LLP jeweils als unabhängige Berater für jeweils einen der verkaufenden Aktionäre fungierten. Blake, Cassels Graydon LLP fungierte als Justiziar für DECIEM Beauty Group Inc.

Gowling WLG (Canada) LLP fungierte als Rechtsberater und vertrat die betrieblichen Interessen von DECIEM..

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, darunter solche in den zitierten Äußerungen sowie in den Aussagen zu dem voraussichtlichen Abschlussdatum und den Erwartungen hinsichtlich des übernommenen Unternehmens und des Nutzens der Übernahme, unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichtete Aussagen abweichen, gehören die Fähigkeit der Vertragsparteien, die Abschlussbedingungen des endgültigen Kaufvertrags zu erfüllen, die aktuelle Wirtschaftslage und sonstige Gegebenheiten auf dem Weltmarkt, Maßnahmen von Einzelhändlern, Lieferanten und Verbrauchern, der Wettbewerb, die Fähigkeit von ELC zur Zusammenarbeit mit dem fortgeführten Management und anderen Investoren in DECIEM sowie zur erfolgreichen Integration des übernommenen Unternehmens und/oder zur Umsetzung seines langfristigen strategischen Plans, und die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von ELC auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dargelegt sind.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced und Dr. Jart+.

