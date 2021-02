Continental-Zertifikate mit bis zu 12% Chance und 28% Schutz

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) gab am nach der Empfehlung des Vorstandes, wegen des negativen Konzernergebnisses die Dividende für 2020 zu streichen um bis zu vier Prozent auf 115,50 Euro nach. In weiterer Folge konnte die Aktie allerdings wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 118 Euro erholen.

Da der Verlust keineswegs überraschend entstanden sei und sich das Unternehmen in einem Restrukturierungsprogramm befindet, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem Kursziel von 160 Euro ihre Kaufempfehlung für die Continental-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikate können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu hohen Renditen gelange, wenn die Aktie die hoch gesteckten Kursziele nicht erreicht.

Bonus-Zertifikat mit 12% Chance und 28% Sicherheitspuffer

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PF3F4S7) auf die Continental-Aktie mit Barriere bei 85 Euro, Bonuslevel und Cap bei 130 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.21, wurde beim Continental-Kurs von 118,20 Euro mit 115,60 - 115,64 Euro gehandelt. Da das Zertifikat derzeit mit 115,60 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 10 Monaten einen Bruttoertrag von 12,45 Prozent (=15 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,08 Prozent auf 85 Euro oder darunter fällt.

Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 17.12.21 festgestellten Schlusskurs der Aktie - maximal mit 160 Euro - zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 7,3% Chance und 21% Discount

Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die Continental-Aktie (ISIN: DE000MC9TUR4), BV 1, Bewertungstag 17.12.21, mit Cap bei 100 Euro wurde beim Aktienkurs von 118,20 Euro mit 93,14 - 93,18 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat gegenüber dem direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 21,17 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Continental-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 100 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 100 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 10 Monaten einen Bruttoertrag von 7,32 Prozent (=9,10 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Die Aktie kann sogar um 15,40 Prozent fallen, bevor die Maximalrendite in Gefahr gerät. Notiert Continental am Bewertungstag unterhalb des Caps von 100 Euro, dann wird dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Anlageprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de