NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf nach Zahlen von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 90 Euro gesenkt. Die Prognosen für die Margen seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen für das laufende und kommende Jahr deutlich gesenkt./mf/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 00:00 / UTC

