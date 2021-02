Hannover (www.anleihencheck.de) - Australien befindet sich als eines der wenigen größeren Länder in der beneidenswerten Situation, trotz lokaler, kurzer Ausbrüche von Covid-19 sehr niedrige Neuinfektionszahlen aufzuweisen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Seit Anfang Oktober seien insgesamt weniger als zehn Todesfälle zu beklagen gewesen. Die "zweite" Welle der Ausbreitung des Coronavirus im Juli und August habe durch sehr restriktive Maßnahmen gebrochen werden können. Nun dürfte der Sommer auf der Südhalbkugel dem Land etwas Zeit verschaffen, um mit der noch in diesem Monat zu startenden Impfkampagne für mehr Entspannung sorgen zu können. Allerdings werde es dauern, bis ausreichend viele Australier geimpft sein würden. ...

