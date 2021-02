Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt nehmen etwas Fahrt auf, so die Analysten der Helaba.So habe die NN Bank eine längere Pause bei der Begebung von Covered Bonds beendet. Das 20-jährige Papier im Volumen von 500 Mio. EUR sei knapp vierfach überzeichnet worden. Damit zeige sich einmal mehr, dass Investoren großes Interesse an längeren Laufzeiten hätten. Das vergleichsweise geringe Angebot und die beständige Nachfrage führe dazu, dass sich die Spreads auf niedrigem Niveau halten würden. Dies gelte für den gesamten Laufzeitbereich und auch für das SSA-Segment. ...

