Der Kupferpreis hat in den vergangenen Tagen einen explosiven Anstieg mit sehr hohen Umsätzen hinter sich. Was steckt dahinter?Noch Anfang des Monats hatten wir in unserem Beitrag "Steht Kupfer vor der Korrektur?' vom 01.02.2021 eine Korrektur bis 3,30 Dollar für möglich gehalten. Aber allen Anschein nach sind die Faktoren, welche den Kupferpreis nach oben treiben, bedeutend stärker als erwartet. Und auch ein Blick auf den langfristigen Kupferchart zeigt: Die Lage ist explosiv!Denn Kupfer hielt sich eben nicht lange an seiner massiven Widerstandszone um 3,60 Dollar auf, sondern schaltete in der vergangenen Woche gleich in den 6. Gang!

