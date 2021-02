Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Börse ist momentan wieder viel Bewegung. Die Technologiekonzerne sind deutlich unter Druck geraten. Bei vielen Anleger richtet sich die Aufmerksamkeit auf Corona-Verlierer. Andreas Lipkow von Comdirect rät bei den Branchen genau hinzusehen. So könnte es seiner Meinung nach bei Luftfahrtgesellschaften noch einmal zu negativen Nachrichten kommen. Die Aussichten der Reisebranche beurteilt der Experte dagegen besser. Aktuell legen auch viele Unternehmen Zahlen vor. Allein aus dem DAX sind acht Konzerne an der Reihe. Welche Aktien für Lipkow vor dem Hintergrund interessant sind, erfahren Sie im folgenden Interview. Außerdem greift der Experte das Thema SPAC auf, eine spezielle Art des Börsengangs, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut.