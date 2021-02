Die Gewinner der letzten Monate aus den Bereichen Internet, Wasserstoff und Elektromobilität haben in den vergangenen Tagen kräftig Federn lassen müssen. Auch die Aktie des Elektroautobauers BYD verlor mehr als 20 Prozent an Wert. Am Mittwoch entwickelt sich allerdings eine technische Gegenbewegung querbeet über diese Sektoren. Die BYD-Aktie ist ebenfalls dabei und bietet sich als Basiswert für einen Faktor-Trade an. Alle Infos dazu im "Trading-Tipp" bei DER AKTIONÄR TV.

