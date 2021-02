Covestro mit robusten Ergebnissen sowie positiven Aussichten für 2021 und Sout24 erfüllt Jahresprognose

Werbung





Scout24 meldet vorläufige Geschäftszahlen und kann trotz COVID-19 Pandemie das Geschäftsjahr 2020 als erfolgreich verbuchen. Gleichzeitig legte der Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro überzeugende Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vor und stellt vielversprechende Ergebnisse für 2021 in Aussicht.



Der Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro legte überzeugende Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vor und stellt vielversprechende Ergebnisse für 2021 in Aussicht. Während viele Wirtschafts- und Industrieunternehmen unter der anhaltenden Corona-Pandemie leiden, legt der DAX®-Konzern gute Zahlen für das Jahr 2020 vor. Zwar ging der Umsatz für das vergangene Geschäftsjahr 2020 um 14 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro zurück, dennoch hat Covestro das Corona-Jahr vergleichsweise gut überstanden. Insbesondere ein starker Zuwachs im vierten Quartal konnte einiges der Umsatzeinbußen im ersten Halbjahr wettmachen. Nichtsdestotrotz sank ebenfalls der bereinigte Gewinn (EBITDA) um acht Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Auch die Covestro-Aktionäre sollen von den vergleichsweise robusten Ergebnissen profitieren, sodass der Konzern eine Dividendenausschüttung von 1,30 Euro pro Aktie ankündigt. Diese sollen vor allem durch die nicht genutzten Finanzpolster finanziert werden, die zu Beginn der Corona-Pandemie angelegt wurden.



Des Weiteren verkündet Covestro eine vielversprechende Prognose für das laufende Jahr 2021. Es soll bis zum Ende des Jahres ein Ergebnis erreicht werden, das über dem Vor-Corona-Niveau liege. Außerdem soll ein deutlicher Gewinnanstieg verzeichnet werden. Als Treiber für diesen Aufschwung, nennt das Management des Konzerns insbesondere die starke Nachfrage aus Asien sowie die im vergangen Jahr vom Chemiekonzern DSM übernommene Beschichtungssparte.



Auch die Covestro-Aktie reagiert positiv auf diese Meldungen und notiert derzeit mit über 58 Euro zum höchsten Stand seit Ende 2018.







Die Scout24-Gruppe veröffentlichte am Dienstag, den 23.02.2021 ihre vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020. In diesen heißt es: Q4 umsatzstärkstes Quartal, Jahresprognose erfüllt. Somit schaffte es Scout24 mit dem strategischen Fokus auf den führenden digitalen Marktplatz, schnell auf die Coronakrise zu reagieren. Insbesondere die Sparte ImmoScout24 konnte einen starken Beitrag zu der Gruppe leisten. Hierfür ist vor allem der starke Zuwachs der privaten Wohnungsanzeigen verantwortlich, welcher den Rückgang des gewerblichen Geschäfts kompensieren konnte. In Summe schaffte es der MDAX®-Konzern einen Jahresumsatz von 353,8 Mio. Euro zu erwirtschaften. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,2 % im Vergleich zum Vorjahresniveau. Im vierten Quartal konnte sogar ein Wachstum von rund 1,6 %, von 89,7 Mio. Euro auf 91,2 Mio. Euro., verzeichnet werden. Damit beläuft sich das operative Ergebnis (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, für das Geschäftsjahr 2020 auf 212,3 Mio. Euro, welches einem Anstieg von 1,4 % entspricht. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit konnte stabil auf einem Niveau von 60,0 % gehalten werden. Der offizielle Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2020 folgt dann am 25.03.2021.







