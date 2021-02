Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG



Unternehmen: pferdewetten.de AG

ISIN: DE000A2YN777



Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.02.2021

Kursziel: 25,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Top, die Wette gilt! Signifikante Margenverbesserung ab 2021 visibel - Aufnahme der Coverage mit Kaufempfehlung



pferdewetten.de ist eine Holding für Unternehmen aus der Online-Glücksspielbranche und in den Bereichen Pferde- und Sportwetten aktiv. Die Internet-Wettplattform 'www.pferdewetten.de' betreibt das Unternehmen in Deutschland schon seit 18 Jahren und ist damit im Heimatmarkt inzwischen einer der drei Marktführer (MONe Marktanteil: ca. 30%). Obwohl der deutsche Pferdewettmarkt bereits ein reifes Stadium erreicht hat, entwickelte sich pferdewetten.de hier zuletzt primär durch die Expansion des Dienstleistungsgeschäfts dynamisch (CAGR 2016-2019: +30,3%) und strebt nun eine stärkere Internationalisierung in den strukturell wachsenden europäischen Online-Glücksspielmarkt an (CAGR 2020-2023e: +5,6% vs. offline +0,4%).



Zudem baut das Unternehmen seit 2018 unter der Domain 'www.sportwetten.de' auch eine Sportwetten-Plattform auf, um die langjährige Expertise im Wettgeschäft zu skalieren und am wachstumsstarken deutschen Sportwettenmarkt zu partizipieren (CAGR 2020-2023e: 10,0%). Dabei sollten sich die generischen Domains, die performanten Plattformen sowie die umfangreiche Lizensierung des Geschäfts für pferdewetten.de weiterhin als bedeutende Wettbewerbsfaktoren erweisen.



Diese aussichtsreichen Perspektiven wurden in 2020 bei erwarteten Erlösen i.H.v. 14,1 Mio. Euro (-2,0% yoy) sowie einem EBIT von 1,8 Mio. Euro (-25,6% yoy) zwar durch die negativen Auswirkungen der 'Corona-Krise' sowie die noch vorhandenen Anlaufverluste beim Aufbau der Sportwetten-Plattform (EBIT Sportwette 2020e: -2,5 Mio. Euro) überschattet. Allerdings sollte der Ausblick für 2021 stark ausfallen und zeigen, dass pferdewetten.de schnell an die dynamischen Wachstumsraten der Vorjahre anknüpfen kann (Umsatzwachstum 2021e: +25,5% yoy vs. CAGR 2016-2020e: 21,2%). Auf Ergebnisebene rechnen wir aufgrund der operativen Fortschritte in der Sportwette sogar mit einer deutlich überproportionalen Verbesserung (EBIT 2021e: +132,9% yoy), die mittelfristig auch die aktuelle Konsenserwartung signifikant übersteigen dürfte (MONe EBIT-Marge 2023: 30,9% vs. Konsens 20,8%). Angesichts der erwarteten operativen Erfolge sollte pferdewetten.de zunehmend Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt gewinnen können und die Aktie den jüngst begonnenen Aufwärtstrend fortsetzen.



Dies untermauern auch die u.E. sehr günstigen Bewertungsrelationen. Auf dem aktuellen Kursniveau wird pferdewetten.de bei einer Netto-Cash-Position von 7,2 Mio. Euro lediglich mit einem EV von 52,7 Mio. Euro bewertet. Das daraus resultierende EV/EBIT-Multiple von 8,5x für 2022 halten wir auch im Peergroup-Vergleich für deutlich zu gering. Wir raten Investoren daher zu einem Einstieg bzw. Ausbau der Position noch vor dem u.E. positiven Newsflow durch die FY 2021er-Guidance.



Fazit: pferdewetten.de dürfte in 2021 an die dynamischen Wachstumsraten der Vorjahre anknüpfen, deutliche Fortschritte in der Sportwette verzeichnen und mit dem operativen Rückenwind auch die IR-Aktivitäten verstärken. Wir nehmen die Aktie daher mit einem DCF-basierten Kursziel von 25,00 Euro sowie einer Kaufempfehlung in die Coverage auf.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22144.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°