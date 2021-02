Achtung Eilmeldung!: NOCH Top Secret: Relay Medical - Airport-Vertrag "Geleakt"! Kursexplosion!?

Anzeige / Werbung

Soeben ging eine Meldung über den Newsticker, welche die Aktie von Relay Medical (WKN: A2JQR0) möglicherweise aus dem Centbereich in die "Dollar-Region" befördern könnte (+40%)

Und das noch, bevor eine offizielle Meldung seitens des Unternehmens über den Ticker geht.

Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von PCR-Tests, wie sie Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) bietet, ist sowohl essentiell für die Bekämpfung von Pandemien als auch von Epidemien jeglicher Art und schließt zugleich menschliche Erfassungsfehler aus! Bis zu 100 Tests pro Stunde können mit zwei Fionet-Geräten durchgeführt und zugleich zentral erfasst werden. Man betonte in jeder Pressemitteilung, dass dies eine ideale Anwendung für Einrichtungen mit hohem Personenaufkommen, wie z.B. Flughäfen sein könnte.

Das Fio-Deki-Gerät als ein Teil der Fionet-Diagnoseplattform.

Soeben veröffentlichte die "Greater Toronto Airports Authority" (GTTA), der Betreiber des größten Flughafens Kanadas mit einem jährlichen Passagieraufkommen von fast 50 Mio. Personen, eine für Relay Medical (WKN: A2JQR0) sehr bedeutende Meldung, in der nicht nur Andeutungen gemachten werden, sondern ein konkretes Abkommen bekannt gegeben wird:

GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY TO LEAD RAPID COVID-19 POINT-OF-NEED TESTING RESEARCH

In der Presseaussendung, in der PCR-Massentests von Reisenden und Bediensteten angekündigt werden, die teilweise durch Mittel des National Research Council of Canada (NRC IRAP) unterstützt werden sollen, kann man folgendes lesen:

Die GTAA freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Fionet Rapid Response Group (FRR), einem Joint Venture zwischen der Fio Corporation und der Relay Medical Corp., die ihre digitalen Workflow-, Test- und Dateninfrastrukturen für die Ausführung und Überwachung dieses Programms bereitstellen wird.

Wir haben das Privileg, mit der GTAA zusammenzuarbeiten, um gegen eine Pandemie vorzugehen, die Leben und Wirtschaft zerstört hat. Fionet Rapid Response Group und die Mitarbeiter von MedeVaq und OnPoint1 Health sind bestrebt, diese von der kanadischen Regierung ermöglichte Mission umzusetzen. DR. MICHAEL GREENBERG, CEO DER FIONET RAPID RESPONSE GROUP INC. UND DER FIO CORPORATION.

Die heutige Ankündigung läutet die Schaffung neuer Testkapazitäten am Flughafen ein. Die GTAA wird mit einem Team kanadischer Gesundheitsunternehmen zusammenarbeiten, um eine zehnwöchige Antigen-Teststudie in Toronto Pearson durchzuführen. Die Studie wird Mitarbeitern kostenlose COVID-19-Tests zur Verfügung stellen sowie Tests für berechtigte Passagiere auf ausgewählten Strecken, die bereit sind, sich freiwillig als Teilnehmer zu melden. Die Studie beginnt am 1. März mit der Aufnahme von Freiwilligen. Die klinische Analyse der Testabstriche erfolgt vor Ort am Flughafen unter Verwendung des LuminUltra-PCR-Schnelltests.

Das ist die Nachricht, auf die der Markt gewartet hat, dessen bin ich mir sicher! Jede(r) Leser(in) dieses Artikels kann nun faktisch in die Zukunft schauen, denn ich erwarte, dass Relay Medical (WKN: A2JQR0) diese Vereinbarung ebenfalls unverzüglich bekanntgeben wird. Es offenbart sich nun ein sehr enges Zeitfenster bis ca. 15:30 Uhr, um auf diese Informationen reagieren zu können (wenn man möchte)! MEINUNG AUTOR

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.

RELAY MEDICAL & FIO CORPORATION ANNOUNCE SALE TO U.S. GOVERNMENT AGENCY, USAID, TO DEPLOY FIONET PLATFORM

DAS KANADISCHE DILEMMA + DIE KANADISCHE LÖSUNG

Der Premierminister von Ontario, Doug Ford, beklagte sich vor wenigen Tagen, dass ankommende internationale Flugpassagiere nicht getestet werden und diese Fluggäste sich nicht im geringsten an die Quarantäne-Vorschriften halten. Ford kündigte an, dass er starten würde, alle Passagiere zu testen, wenn dies die Bundesregierung nicht tun würde.

Hier geht es zum Original-Interview

Rund 50 internationale Flüge setzen am Pearson International täglich auf. Wöchentlich "fluten" (wie es Doug Ford im Interview nannte) 48.000 ungetestete Personen unsere Straßen und er will es nicht länger hinnehmen, dass diese die Bürger von Ontario gefährden.

Wenn Premier Ford nun alle ankommenden Passagiere testen möchte, wohlgemerkt nur die internationalen, dann wird er ein leistungsstarkes System benötigen, das in der Lage ist, diese Tests schnell, genau und nachvollziehbar abzuwickeln und in eine Datenbank einzuspeisen.

FIONET FÜR COVID-19-TESTS

Fionet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien. In 15 Minuten ist der gesamte Testablauf erledigt…