In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer wird die 6,00%-Wandelanleihe der The Grounds Real Estate Development AG (WKN A3H3FH) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Anleihe wurde während der Emissionsphase in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommen.

Die The Grounds Real Estate Development AG konnte im Jahr 2020 einen robusten Wachstumspfad beginnen. Der immer weiter steigende Bedarf an Wohnraum in Ballungsräumen wird hierbei von The Grounds vor allem im Speckgürtel von Berlin avisiert. Die hohe Projektpipeline und das erfahrene Management bilden eine gute Basis für weiteres Wachstum, so die Analysten der KFM in ihrem Fazit. Die zwei Säulen-Strategie biete dabei eine gesunde Diversifikation. Insbesondere durch die attraktiven Projektrenditen sowie die konstanten Mieterträge rechnen die Analysten in Zukunft mit steigenden Erträgen und verbesserten Bonitätskennziffern.

The Grounds-Wandelanleihe 2021/24

WANDELANLEIHE CHECK: Die nicht besicherte und nicht nachrangige Anleihe der The Grounds Real Estate Development AG mit einem Emissionsvolumen von 12 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 18.02. und 18.08.) ausgestattet und hat eine dreijährige Laufzeit (18.02.2021 bis 18.02.2024). Die Anleihe ist am Open Market der Börse Frankfurt notiert.

