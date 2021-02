Mladá Boleslav (ots) - › Hervorragende Aerodynamik des ENYAQ iV steigert effektive Reichweite des ersten rein batterieelektrischen ŠKODA SUV› Aerodynamisches Grunddesign, aktives Luftleitmanagement, Frontschürze mit Air Curtains und Aero-Räder senken Luftwiderstand› Weniger Luftverwirbelungen hinter dem Fahrzeug dank aerodynamisch optimiertem Dachprofil, speziell geformter Außenspiegel, verkleidetem Unterboden und Heckdiffusor› Strömungsgünstige Karosserie sorgt für einen Luftwiderstandsbeiwert ab cw 0,257Die maximale Reichweite des neuen ŠKODA ENYAQ iV liegt bei mehr als 520 Kilometern(1). Dabei profitiert das SUV von einer in dieser Fahrzeugklasse herausragenden Aerodynamik. Dank seiner strömungsgünstigen Karosserie erreicht das erste rein batterieelektrische ŠKODA Modell auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern einen hervorragenden Luftwiderstandsbeiwert ab cw 0,257. Diesen Spitzenwert ermöglichen neben einer in vielen Bereichen aerodynamisch optimierten Karosserie clevere Details: spezielle Aero-Räder, ein aktives Luftleitmanagement im zentralen vorderen Lufteinlass und speziell geformte Außenspiegel, die nicht im Fensterdreieck der A-Säule, sondern auf den vorderen Türen platziert sind.Der ŠKODA ENYAQ iV basiert als erstes Serienmodell des tschechischen Automobilherstellers auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Das rein batterieelektrische SUV rollt im ŠKODA Stammwerk Mladá Boleslav vom Band und wird damit als einziges MEB-Modell in Europa außerhalb Deutschlands produziert. Die Karosserie ist gleichermaßen emotional wie aerodynamisch gezeichnet. Im Zusammenspiel mit seinem effizienten 150 kW starken Elektromotor kommt der ENYAQ iV 80 im WLTP-Zyklus mit einer vollständig geladenen Batterie so mehr als 520 Kilometer(1) weit.Aktives Luftleitmanagement steuert Kühlluftzufuhr bedarfsgerechtAn der Front des ENYAQ iV befindet sich ein einstellbares Kühlrollo im zentralen Lufteinlass. Abhängig vom Kühlluftbedarf des Elektroantriebs, der Lithium-Ionen-Batterie und der Klimaanlage öffnet die Fahrzeugelektronik das Kühlrollo stets nur so weit wie nötig. Ist dieses Rollo komplett geschlossen, wirkt sich das auch auf die Aerodynamik des ENYAQ iV besonders günstig aus und die Reichweite steigt um bis zu sieben Kilometer. Die aerodynamisch optimierte Form des Frontspoilers leitet die Luft gezielt unter das Fahrzeug. Dort wird sie am verkleideten Unterboden entlanggeführt, während die Air Curtains im vorderen Stoßfänger die Luft an den Radhäusern entlang optimal in Richtung des Fahrzeughecks leiten. Da allein die Räder rund 25 Prozent des Luftwiderstands erzeugen, sind für den ENYAQ iV aerodynamisch optimierte Leichtmetallräder erhältlich.Außenspiegel, Dachspoiler und Heckdiffusor reduzieren Luftströme hinter dem FahrzeugZu einem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert trägt außerdem die Reduzierung von Turbulenzen hinter dem Fahrzeug bei. Das lang gezogene Dachprofil und der Dachspoiler mit integrierten seitlichen Finlets erhöhen den Abtrieb des Fahrzeugs und sorgen zusammen mit seitlichen Abrisskanten am Heckstoßfänger für eine saubere Umströmung der Karosserie. Der glatte Unterboden vermindert Turbulenzen und glättet den Luftstrom unter dem Fahrzeug. Darüber hinaus balanciert der Heckdiffusor mit einer integrierten Spoilerlippe im Zusammenspiel mit dem Dachspoiler die Luftverwirbelungen hinter dem ENYAQ iV aus. Die Umströmungen rund um das Fahrzeug dämmen auch die aerodynamisch optimierten Außenspiegel, deren Form neben dem Luftwiderstand auch die Windgeräusche senkt und die Luft gezielt Richtung Heck leitet. Um diesen Effekt zu unterstützen, befinden sich die Rückspiegel an den vorderen Türen und nicht im Fensterdreieck der A-Säule, wodurch diese jetzt umströmt wird.(1) Angaben vorläufigPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4847037