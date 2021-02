Darum geht's im Video: Krypto-Währungen sind derzeit in aller Munde. Welche Unternehmen profitieren vom Krypto-Hype weil sie sich mit der Blockchain-Technology auseinander setzen oder Produkte in diesem Bereich entwickeln? Dirk Althaus ist wikifolio Trader und bündelt diese Unternehmen in seinem wikifolio "Blockchain 2.0". Im Interview verrät er seine Einschätzungen und erläutert in welche Unternehmen er investiert. - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/ Mehr Informationen von Dirk Althaus "techguru: Dirk Althaus managed neben dem "Blockchain 2.0" wikifolio auch weitere wikifolios, darunter ein wikifolio das sich auf Cybersecurity Hersteller fokussiert. Mehr Informationen zu Dirks wikifolios auf seinem Blog unter: www.investmentrockstars.com