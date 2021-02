Der "Börsenneuling" Hensoldt wird für das Jahr 2020 eine Dividende ausschütten. Das Rüstungs-Unternehmen kündigt eine Ausschüttung in Höhe von 0,13 Euro je Hensoldt Aktie an, die seit Ende September 2020 an der Börse notiert wird. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...