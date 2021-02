Hamburg (ots) - Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Hamburg, entwickelt einen Mehrteiler/Miniserie über das bisher unbekannte Leben der Familie Lagerfeld mit dem jungen Karl im Mittelpunkt. Auf der Grundlage eines Romans von Heike Koschyk, der 2022 bei der Penguin Verlagsgruppe Random House GmbH erscheint, wird die verborgene Geschichte der Hamburger Unternehmerfamilie erzählt, aus der Karl sich mit 18 Jahren löst, nach Paris geht und dort seine große Karriere beginnt.Bisher unveröffentlichte Quellen bilden die Grundlage der literarischen Vorlage, die Drehbuchautor Christian Schnalke adaptiert ("Krupp - Eine deutsche Familie", "Katharina Luther"). Die Dreharbeiten sind für 2022 vorgesehen.Jutta Lieck-Klenke, Produzentin und Geschäftsführerin von Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH: "Nach seinem Tod ist das Interesse der Öffentlichkeit an Karl Lagerfeld ungebrochen. Wie war der junge Karl, wieso brach er seine familiären Bande ab und welche Wendepunkte machten ihn zu einem der größten internationalen Modedesigner? Mit diesem Filmprojekt möchten wir die Tür zu seiner bislang verborgenen Welt öffnen und das Familiengeheimnis der Lagerfelds entschlüsseln."Karl Lagerfeld ist einer der berühmtesten deutschen Modeschöpfer des 20. Jahrhunderts. Etliche Biografien erzählen die Geschichte seines Aufstiegs als Stardesigner und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Modewelt. Doch die Herkunft des Mannes mit dem grauen Zopf, dem hohen Kragen und dem langen schwarzen Jackett ist bis heute weitgehend unbekannt. Wenn man Lagerfeld dazu befragte, antwortete er ausweichend oder erzählte Geschichten, die nicht immer der Wahrheit entsprachen. Einzelne Puzzleteile ergaben bisher nur ein unvollständiges Bild.Über Network Movie:Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH hat sich seit Firmengründung im Jahr 1998 mit attraktiven und qualitätsvollen Fernsehfilmen, populären Reihen und Serien sowie internationalen Koproduktionen und Kinofilmen einen Namen gemacht. Die Filmproduktion wird gemeinsam geleitet von Jutta Lieck-Klenke, Wolfgang Cimera und Lasse Scharpen, der seit April 2020 am Berliner Standort mit "Studio Zentral" die Entwicklung zeitgenössischer Serien vorantreibt. Network Movie ist eine 100-prozentige Tochter von ZDF Enterprises, produziert für ZDF, ZDFneo, Das Erste (Degeto) und weitere, beteiligt sich an deutschen wie internationalen Kino-Koproduktionen und internationalen TV-Eventproduktionen.Pressekontakt:Dagmar LandgrebeNetwork Movie Film- und Fernsehproduktion GmbHLeitung Presse und Kommunikation Hamburglandgrebe@networkmovie.deTel. 040-300 689 - 18www.networkmovie.dewww.facebook.com/networkmoviewww.instagram.com/networkmovieOriginal-Content von: Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153467/4847072