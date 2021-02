Das Drohnen-Start-up Ehang will die jüngste Short-Attacke abschütteln und verweist auf neue, erfolgreiche Testflüge in Peking. So durfte die Passagierdrohne als erste seiner Art unbemannt im streng regulierten Luftraum der Stadt schweben. Trotz Temperaturen von bis zu minus 14 Grad sei der Test über einem zugefrorenen See gut verlaufeNeben der Flugtüchtigkeit der Drohne ist Investoren in diesen Tagen wichtig, was es mit den Vorwürfen des Shortsellers Wolfpack auf sich hat. Die Behauptung, dass Kunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...