Der im EuroStoxx 50 gelistete finnische Telekommunikations-Netzwerk-Ausrüster Nokia machte in den vergangenen Wochen eher durch Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Am Mittwoch nun kommt eine positive Meldung aus Fernost. Die Nokia-Aktie zeigt sich bislang jedoch wenig beeindruckt. Charttechnisch sieht die Lage weiterhin nicht so gut aus. Nokia hat am Morgen bekannt gegeben, vom philippinischen Partner Globe Telecom den Auftrag zum Aufbau eines 5G-Netzes auf den zweit- und drittgrößten Inseln ...

