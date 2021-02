(shareribs.com) Trenton 24.02.2021 - Im US-Bundesstaat New Jersey wurde im November für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. Entgegen der vorherigen Ankündigungen hat es nun mehr als drei Monaten gedauert, bis es so weit ist. An der US-Westküste haben alle Bundesstaaten Cannabis vollständig legalisiert. Die Ostküstenstaaten hingegen haben es in den letzten Jahren nur unter großen Schwierigkeiten ...

