ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie. Conflict of Interest - I'm a Shareholder! - Gerald, gibt es einen Grund, warum die Aktie seit August rund 50% gefallen ist? - Kommen wir zum Projekt. Aus meiner Sicht sitzt Ihr auf einem Multi-Millionen Unzen Projekt. Liege ich da richtig? - Was macht ihr dieses Jahr, damit Ihr diese Theorie bestätigt? - Was ist der durchschnittliche Gehalt der Campbell Shear Zone? - Macht es schon Sinn, dass ihr nach rund 20.000 Bohrmetern auf dieser Campbell Shear Zone eine Ressourcenschätzung macht? - Ich bin mir auch sicher, dass eine Campbell Shear Ressourcenschätzung eine bessere Marktreaktion erzielt, als die anderen bestehenden Projekte, denn jeder weiß, wie groß eine Campbell Shear Zone sein kann! - Wir sprechen hier nur von der südlichen Zone - wie schaut es nördlich der alten Minen aus? - Wollt ihr die Projekte selber in Produktion bringen oder braucht ihr einen Partner? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 17. Februar 2021 aufgezeichnet. Kurs auf Ihr Joachim Brunner