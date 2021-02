War es das schon wieder? Nachdem die Technologiebörse Nasdaq zwischenzeitlich gewaltig unter Abgabedruck geriet und Highflyer der letzten Woche reihenweise zweistellige Minuszeichen auswiesen, sorgten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der dem US-Senat Rede und Antwort stand, für Beruhigung. Wachsweiche Aussagen zur künftigen Geldpolitik nutzten Investoren dann rasch wieder zum Einstieg, womit ein Großteil der Verluste am Ende wieder egalisiert wurde. Doch das dürfte es noch nicht in Gänze gewesen sein, meint Jürgen Schmitt und zeigt Ihnen erneut an ausgewiesenen Beispielen, wie und wo sie sich auf die Lauer legen sollten. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.